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أحمد العوضي يبدأ تصوير أول مشاهد فهد البطل - أخبار كلمتك

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أحمد العوضي يبدأ تصوير أول مشاهد فهد البطل - أخبار كلمتك

أحمد العوضي يبدأ تصوير أول مشاهد فهد البطل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:57 مساءً - بدأ الفنان أحمد العوضي تصوير أول مشاهده في مسلسل فهد البطل أمس داخل أحد ديكورات العمل، والمقرر أن يستمر التصوير بها لما يقرب من أسبوع.

وجمعت  المشاهد الأولى من العمل العوضي بالفنانة ميرنا نور الدين.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضي، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمي، عصام السقا، يارا السكري، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، وآخرون.

 

سجن أحمد العوضي في "فهد البطل"

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل “فهد البطل” مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة كارولين عزمي وأحد تجار السوق.

وبعد التطاول عليها، يعلم فهد بالأمر من أحد سكان العمارة؛ ما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي إثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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