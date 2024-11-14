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مشاهير العرب - أحمد عز يكشف عن سر نجاح شخصية رضا في «ولاد رزق» | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد عز يكشف عن سر نجاح شخصية رضا في «ولاد رزق» | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد عز يكشف عن سر نجاح شخصية رضا في «ولاد رزق» | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - كشف الفنان أحمد عز، عن سر نجاح شخصية رضا التي قدمها ضمن أحداث فيلم ولاد رزق على هامش ندوته التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45، مشيرا إلى أنه عشق الشخصية وعاش حياتها.

وقال أحمد عز، على هامش ندوته بمهرجان القاهرة السينمائي: «معظم الأفلام والمسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا لى لم تكن لى.. ومن بينها فيلم ولاد رزق ففى البداية لم يكن لى وكان لبطل آخر.. إلا أننى من اللحظة الأولى أحببته وعشقت شخصية رضا، وتعلمت من شاب من حي الأباجية كيف يتم تجسيد رضا هذا الشاب الممزوج بين البلطجة والاحترام والكرم».

أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي 45

وأضاف أحمد عز: «ذهبت للأباجية وعين الصيرة لأدرس تلك الشخصية وجاء ترتيب ربنا لإنجاح تلك السلسلة وستسمر فى أجزاء جديدة بتوفيق ربنا».

رسالة أحمد عز للصحفيين في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

ووجه الفنان أحمد عز رسالة إلى الصحفيين يشيد من خلالها بدعمهم له في بداية مشواره الفني ودورهم الكبير في تحقيق شهرته وجماهيريته.

مهرجان القاهرة السينمائي 45

وقال أحمد عز خلال ندوة على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 التي انطلقت فعالياتها أمس داخل دار الأوبرا: «أنتم السبب فيما أنا عليه الآن من نجومية بوقوفكم جانبي منذ بدايتي، وممتن لنقد الصحافة بجزء كبير من نجاحي، لن أنساه طوال عمري».

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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