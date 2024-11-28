مشاهير العرب - تامر أمين عن الأزمة بين ويجز ورامي صبري: هما أكبر من هذا النقاش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 06:46 مساءً - علق الإعلامي تامر أمين، على الأزمة بين مطرب الراب ويجز، والمطرب رامي صبري، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وذلك بعدما كشف «رامي» أنه لا يفهم أغاني ويجز، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري».

وقال تامر أمين، خلال برنامجه «آخر النهار»، المذاع على قناة النهار: «رامي صبري نجم ومطرب معروف، وأرى أنهما أكبر من هذا النقاش.. ورامي لم يذكر ويجز بصفة رسمية ولكنه ذكر لون المهرجانات الغنائي».

وتابع: «لا أفهم سبب الأزمة بينهما، وأنا لا أعلم ويجز على المستوى الشخصي، ولكنه فنان مهم وشاطر ومجتهد وله جمهور كبير».

وأكد تامر أمين، على ضرورة احترام النجمين بعضهما البعض والتركيز على أن يطور كلا منهما من نفسه، قائلًا: «يجب عليهما احترام بعضهما البعض وكل شخص منهما يركز في لونه ونفسه»، مضيفًا: «الاتنين مختلفين عن بعض بشكل كبير».

الخلاف بين ويجز ورامي صبري

وتصدرت أزمة مطرب الراب ويجز، ورامي صبري، منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما كشف «رامي» أنه لا يفهم أغاني ويجز، وذلك خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وأثارت تصريحات الفنان رامي صبري، عن مطربي الراب، خلال لقائه ببرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، غضب مطرب الراب الشهير ويجز.

وعلق ويجز، خلال ستوري عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، على تصريحات رامي صبري، الساخرة من مطربين الراب، قائلًا: «هتكلم على فنان فاكر إنه عنده الصلاحية إنه يطلع يتكلم عن أي حد في أي وقت والناس تسمع وتسكت.. الفنان دا اسمه رامي والفنان دا كل ما بيقعد من 4 لـ 5 شهور ويزهق ويطلع يتكلم على بتوع الراب في التليفزيون».