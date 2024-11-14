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مشاهير العرب - وصول أبطال الفيلم السعودي «ثقوب» لـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - وصول أبطال الفيلم السعودي «ثقوب» لـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - وصول أبطال الفيلم السعودي «ثقوب» لـ مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:51 مساءً - ينطلق اليوم العرض العالمي للفيلم السعودي «ثقوب» ضمن مسابقة آفاق السينما العربية، المقامة على هامش فعاليات الدورة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويأتي ذلك بحضور أبطال وصناع العمل.

وكان قد وصل منذ قليل أبطال وصناع الفيلم السعودي «ثقوب» على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي المقام بدار الأوبرا، قبل انطلاق عرض فيلمهم ضمن فعاليات افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية.

أبطال فيلم ثقوب

فيلم «ثقوب» من إخراج عبد المحسن الضبعان، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول حياة تركي وراكان، وهما شقيقان يعيش كل واحد منهما في مدينة بعيدا عن الآخر، بعد تعرض والدتهما فاطمة للسرقة في منزلها ووقوعها في غيبوبة.

وتبدأ أحداث العمل حين يقرر شاهين دبكة، مدير ثانوية السويدي الأهلية، تأسيس فصل شرعي، لاسيما مع وجود عدد من الطلاب ذوي السلوك المتمرد.ويشعر شاهين بمشاعر الأبوة نحو هؤلاء الطلاب، ويراهن عليهم في مواجهة التحديات المتمثلة في ضغط أخيه وقرارات مجلس إدارة المدرسة. لذا، عليه أن يقدم نتائج ملموسة أو يلغي تلك التجربة.

194 فيلمًا من 72 دولة بمهرجان القاهرة السينمائي

وتشهد الدورة الـ 45، من مهرجان القاهرة السينمائي، مشاركة 194 فيلمًا من 72 دولة، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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