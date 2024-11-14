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إسلام إبراهيم: الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة هيبقى قنبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

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إسلام إبراهيم: الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة هيبقى قنبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

إسلام إبراهيم: الجزء الثاني من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة هيبقى قنبلة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 08:58 مساءً - كشف الفنان إسلام إبراهيم، حقيقة وجود جزء ثان لمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

فكرة مرعبة للمخرجة أعلى نسبة مشاهدة

وقال إسلام إبراهيم خلال لقائه ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090:"المخرجة ياسمين أحمد كامل طلعت بفكرة قنبلة لإن فعلا مصائب السوشيال ميديا لا تنتهي وكل يوم نستيقظ على كارثة، وبالتالي وارد جدا يكون هناك جزء ثان لمسلسل أعلى نسبة مشاهدة".

نقلة نوعية لفريق مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

وأضاف:"الفكرة اليي طرحتها المخرجة هيجعل من الجزء الثاني حال انتاجه مرعبة، ونحن متحمسين جميعا للفكرة، ولكن المؤلفة غير مرحبة بالأمر، ونتمنى من الانتاج تبنى الفكرة لا سيما وأنها ستكون نقلة نوعية لفريق عمل الجزء الأول".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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