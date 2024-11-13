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مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «خلصتني».. جنات تكشف عن أحدث أعمالها الغنائية |صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:09 مساءً - كشفت الفنانة جنات، عن أغنيتها الجديدة بعنوان «خلصتني» والمقرر طرحها عبر منصة يوتيوب.

وشاركت جنات البوستر الرسمي للأغنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» وعلقت عليه: «خلصتني، Soon».

آخر أعمال جنات

والجدير بالذكر أن آخر أعمال المطربة جنات هي أغنية «لو اتجوزت» على طريقة الفيديو كليب والتي طرحتها في شهر أغسطس الماضي، عبر قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب» ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

أغنية لو اتجوزت من كلمات الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك، وألحان سامح كريم وتوزيع ومكس وماستر محمد مجدي، وجيتار مصطفي نصر، واكورديون محمود شاهين، والكليب من إخراج عمرو زكي.

وجاءت كلمات الأغنية: “شوفته اتبروزت ادبست ومن نظره خلصت علي ايده فجأه اتحمست قولت وفيها ايه لو اتجوزت دانا قمت رقصت من الفرحه وف حبه احتست ده جماله اصله يدوخ خلالي قلبي مخوخ في عيونه تهت وهسهست النار واكلاني ايوه السكينه سارقاني طب اسيبه لأ قطع لساني وهلاقي انا زي ده فين شوفته اتلخبطت اتحنطت ده هيجبلي الضغط ايه اللي بيحصل بالظبط دانا قلبي خلاص شكله اتحط ايوه اتمرمط وعلي اخري في هواه اتفرهدت سواني علي نار هاديه واداني فجأه القاضيه بصراحه يعني اتظبطت”.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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