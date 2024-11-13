عدد حلقات مسلسل باسورد، بطولة شاهين وآية سماحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - يعرض حاليًا مسلسل باسورد الذي يشارك به مجموعة كبيرة من النجوم في مقدمتهم آية سماحة وشاهين.

وانطلق عرض مسلسل باسورد يوم 23 أكتوبر الماضي، ويعرض حصريا في مصر على Twist TV وحصريا على منصة شوفها في باقي الدول.

عدد حلقات مسلسل باسورد للفنانة آية سماحة

يتكون مسلسل باسورد من ٨ حلقات ويتم عرض حلقتين منه كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة شوفها وTwist TV.

أبطال مسلسل باسورد

ويشارك في مسلسل باسورد إلى جانب آية سماحة عدد من النجوم على رأسهم زوجها محمد السباعي، كما يشارك في البطولة أيضًا رانيا منصور وحازم إيهاب وجلا هشام، والمسلسل من إخراج أسامة عرابي ومن تأليف محمد مهران وندى عبد الحفيظ، وهو مسلسل اجتماعي.

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