مشاهير العرب - تجربة جديدة.. محمد رمضان يعلن عن بدء تحضيرات ألبومه الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 01:37 مساءً - كشف الفنان محمد رمضان، عن تحضيرات ألبومه الجديد، وذلك بعد النجاح الذي حققه خلال الفترة الماضية، وحفلاته الأخيرة خلال فترة الصيف سواء في القاهرة والجونة والساحل.

وشارك محمد رمضان صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، وكتب عليها: «صباح الحب، بدأت رحلت الألبوم الأول ونزلت امبارح على انستجرام جزء تشويقي من أول أغنيتين، تجربة جديدة بتقربني اكتر لجمهوري وبتفهمنا بعض أكتر.. رأيهم على طول بيهمني لأنهم مصدر حماسي وطاقتي، الألبوم قريباً.

آخر أعمال محمد رمضان

وكانت آخر أعمال محمد رمضان، طرحه لأغنية «مش فاضي» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» في الفترة الأخيرة، والتي حققت ملايين المشاهدات.

وجاءت كلمات أغنية مش فاضي، كالآتي: «عندي كاريزما طبيعي لا إرادي، بتشد اللي بيقفوا قصادي، من غير ما ألعب "جيم" رياضي، بيرنولي بس أنا مش فاضي، مش فاضي مش فاضي، مش فاضي لكلامكوا الفاضي، مش فاضي مش فاضي، بصراحة كلكوا ع الفاضي، برافو يا رجالة ده إنتوا فصلتوني، ماشى زجزاج زاج زاج زاج، أول لما باجي ناس كتير بيجيلها لاج، ماشى زجراج زاج زاج زاج، أنا رجولة إنت بـ، مش فاضي مش فاضي».