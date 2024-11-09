الحوثيين يعلنون استهداف هذا الموقع بهذه الدولة بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

أعلنت جماعة الحوثي، امس الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح بيان للحوثيين أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2". كما قال البيان إن الدفاعات الجوية نجحت في "إسقاط طائرة أميركية (MQ-9) أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم". وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية "نجحت في إسقاط 12 طائرة من نوع (MQ-9) الأميركية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن على المنطقة الجنوبية، بعد دوي صفارات الإنذار. ودوت صفارات الإنذار، فجر الجمعة، في منطقة البحر الميت وشمال إيلات. وقال الجيش في بيان: "بخصوص الإنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات، الحديث هو عن اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".

