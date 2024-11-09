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الحوثيين يعلنون استهداف هذا الموقع بهذه الدولة بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

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الحوثيين يعلنون استهداف هذا الموقع بهذه الدولة بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنون استهداف هذا الموقع بهذه الدولة بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 9 نوفمبر 2024 10:25 صباحاً - كلمتك/خاص:

أعلنت جماعة الحوثي، امس الجمعة عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة "نيفاتيم" الجوية في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضح بيان للحوثيين أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرط صوتي "فلسطين2". كما قال البيان إن الدفاعات الجوية نجحت في "إسقاط طائرة أميركية (MQ-9) أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة الجوف فجر اليوم". وأشار البيان إلى أن الدفاعات الجوية "نجحت في إسقاط 12 طائرة من نوع (MQ-9) الأميركية.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح امس الجمعة، أنه اعترض صاروخاً أطلق من اليمن على المنطقة الجنوبية، بعد دوي صفارات الإنذار. ودوت صفارات الإنذار، فجر الجمعة، في منطقة البحر الميت وشمال إيلات. وقال الجيش في بيان: "بخصوص الإنذارات في منطقة البحر الميت وشمال إيلات، الحديث هو عن اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن".
 

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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