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السعودية تشكل هذا الأمر في صنعاء - أخبار كلمتك

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السعودية تشكل هذا الأمر في صنعاء - أخبار كلمتك

السعودية تشكل هذا الأمر في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 07:47 صباحاً - كلمتك/ خاص

‏شكل سعوديون "مجلس عسكري" في صنعاء..

وأفاد مصدر مطلع عن وصول عشرات من السعوديين مؤخرا إلى صنعاء وصعدة ومناطق سيطرة الحوثيين، جميعهم من المطلوبين أمنيا للرياض أو معارضين .. كما تم التحقق من وصول 4 عناصر قيادية منخرطة منذ سنوات مع تنظيم القاعدة عبر محافظة البيضاء إلى صنعاء.

وبحسب المصدر أن هؤلاء السعوديين وصلوا فرادى أو على دفعات وعبر طرق متعددة بتنسيق مباشر مع الحوثيين، بعضهم عبر الحدود وآخرين قدموا عبر دولة ثالثة.

وقال المصدر:  الحوثيون أمنوا مساكن لهؤلاء السعوديين وعقدوا معهم عدة اجتماعات خلال الأشهر والأسابيع الماضية أغلب هذه الاجتماعات عقدت في مبنى عبارة عن فلة كبيرة في حدة جنوب العاصمة صنعاء.

وأشار المصدر إلى أن الفلة التي تعقد فيها الاجتماعات بشكل متكرر تستخدم أيضا سكان لشخصيات سعودية معارضة.

واختتم: تمخضت الاجتماعات بتشكيل ما أسموه "مجلس عسكري"، وتم التوافق على الشكل التنظيمي للمجلس وتسمية المهام ، بالإضافة إلى تسمية مسؤولين لأبرز المناطق السعودية

من/ فارس الحميري

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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