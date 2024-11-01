اجرت اسرة الطفلة جنات اول لقاء لها عقب تعرضها للاغتصاب على يد قيادي حوثي في صنعاء.
وروى فيديو اليم قصة #الطفلة_جنات مع القيادي الحوثي الذي اغتصبها .
لم يجد والد جنات من ينصفه بل تداعى الحوثة للدفاع عن المغتصب
شاهد بالفيديو القصة الكاملة لاغتصاب الطفلة جنات في صنعاء - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 03:27 صباحاً - كلمتك(خاص):
اجرت اسرة الطفلة جنات اول لقاء لها عقب تعرضها للاغتصاب على يد قيادي حوثي في صنعاء.
اجرت اسرة الطفلة جنات اول لقاء لها عقب تعرضها للاغتصاب على يد قيادي حوثي في صنعاء.
0 تعليق