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وزير سابق يعلق على إسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الإغاثة الدورية - أخبار كلمتك

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وزير سابق يعلق على إسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الإغاثة الدورية - أخبار كلمتك

وزير سابق يعلق على إسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الإغاثة الدورية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 1 نوفمبر 2024 08:36 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : ‏اسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الاغاثة الدورية التي يوزعها داخل المحافظات المحررة يحتاج وقفة ومراجعة لخطط البرنامج وتمولاته المتعددة والاتفاقيات التي يوقعها مع وزارة التخطيط بالحكومة الشرعية. 

واضاف أن البرنامج يحصل على اكبر حصة من التمويلات الدولية المخصصة لليمن.

وتابع: اعتقد وجود متب البرنامج الرئيسي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بصنعاء يلعب دور كبير في عملية الاستبعاد للاسماء.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تتحكم في خططه التوزيعية.

وأوضح : دوريا يقر البرنامج  مقدما تقديرلتمويلاته لليمن ويسعى لتوفيرها.

واختتم: وتوقيع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تمويلا اضافيا للبرنامج يؤكد مانقول.؟!

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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