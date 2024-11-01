وزير سابق يعلق على إسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الإغاثة الدورية - أخبار كلمتك

قال وزير الإدارة المحلية السابق عبدالرقيب فتح : ‏اسقاط برنامج الغذاء العالمي لعدد من اسماء المستفيدين من الاغاثة الدورية التي يوزعها داخل المحافظات المحررة يحتاج وقفة ومراجعة لخطط البرنامج وتمولاته المتعددة والاتفاقيات التي يوقعها مع وزارة التخطيط بالحكومة الشرعية.

واضاف أن البرنامج يحصل على اكبر حصة من التمويلات الدولية المخصصة لليمن.

وتابع: اعتقد وجود متب البرنامج الرئيسي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية بصنعاء يلعب دور كبير في عملية الاستبعاد للاسماء.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تتحكم في خططه التوزيعية.

وأوضح : دوريا يقر البرنامج مقدما تقديرلتمويلاته لليمن ويسعى لتوفيرها.

واختتم: وتوقيع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية تمويلا اضافيا للبرنامج يؤكد مانقول.؟!