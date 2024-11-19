وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

وظائف جديدة في السعودية، موعد إغلاق باب التقديم - أخبار كلمتك

رحاب عنان بطلة "دخل الربيع يضحك": أنا مش محترفة تمثيل والفيلم قصته من الواقع (فيديو) - أخبار كلمتك

رحاب عنان بطلة "دخل الربيع يضحك": أنا مش محترفة تمثيل والفيلم قصته من الواقع (فيديو) - أخبار كلمتك

كنت شاهدا، نجم الزمالك يكشف كيف أفشل حسن شحاتة انتقال صلاح إلى الأبيض بسبب شيكابالا - أخبار كلمتك

كنت شاهدا، نجم الزمالك يكشف كيف أفشل حسن شحاتة انتقال صلاح إلى الأبيض بسبب شيكابالا - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - بقرار من المحافظ.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:44 - بقرار من المحافظ.. تعطيل الدراسة اليوم في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية - أخبار كلمتك

مستشار سابق لبوتين: قرار أمريكا الأخير يدفع لحرب نووية قريبة - أخبار كلمتك

مستشار سابق لبوتين: قرار أمريكا الأخير يدفع لحرب نووية قريبة - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات السكة الحديد على خط القاهرة - الإسكندرية اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - أبرزها ألمانيا ضد المجر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:28 - أبرزها ألمانيا ضد المجر.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2024 - أخبار كلمتك

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

أصابت الأهلاوية بالقلق، الكشف عن طبيعة إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين - أخبار كلمتك

25.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

25.5 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الإثنين - أخبار كلمتك

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية - أخبار كلمتك

البيان المشترك لقمة العشرين: ندعو إلى وقف النار في غزة ولبنان وتدفق المساعدات الإنسانية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بيان عاجل من مجموعة العشرين بشأن لبنان وغزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بيان عاجل من مجموعة العشرين بشأن لبنان وغزة - أخبار كلمتك

بيان عاجل من مجموعة العشرين بشأن لبنان وغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:32 صباحاً - أعرب قادة "مجموعة العشرين" عن القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة والتصعيد في لبنان.

وقال ممثلو المجموعة في بيان مشترك صدر عقب قمة العشرين: "نحن متحدون في دعم وقف إطلاق النار الشامل في غزة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735 وفي لبنان".

وشدد البيان على "الحاجة الملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولبنان".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

بيان عاجل من مجموعة العشرين بشأن لبنان وغزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق