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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:55 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إصابة 10 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية، 8 منهم أصيبوا في لبنان و2 في قطاع غزة.

انفجارات عنيفة تستهدف آليات الاحتلال في طولكرم 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن سلسلة انفجارات عنيفة استهدفت آليات الاحتلال في داخل مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية، ومخيم نور شمس، وإثر ذلك اندلعت اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي 

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة طولكرم، اليوم الخميس، أن مقاتليها فجروا عبوة آلية في محور البلاونة، مشيرة إلى أنها استهدفت قوات المشاة بالرصاص محققين إصابات مباشرة. 

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رئيس أركان جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان

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ترامب: أتعهد بأقوى جيش ولن نسعى للحرب

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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