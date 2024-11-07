تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع محافظة طوكيو (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 02:22 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم بـ "يوريكي كويكي" محافظة طوكيو، وذلك على هامش تواجدها في مصر للمشاركة في فعاليات المنتدى الحضري العالمي.





وقدم الوزير عبد العاطي التهنئة للسيدة "كويكي" بمناسبة إعادة انتخابها لمنصبها للمرة الثالثة على التوالي، معربا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون معها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان وارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مشيرا إلى تعدد مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، وتقدير مصر البالغ لمساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة في مصر، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير.

وعلى صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين، ثمن الوزير عبد العاطى دور الشركات اليابانية العاملة في مصر، وأعرب عن التطلع لزيادة عدد الشركات خلال الفترة المقبلة، واستمرار تدفق الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة بالسوق المصرية.

ونوه إلى اهتمام مصر بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان الرائدة في مجال التنمية الحضرية وريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما أكد تطلعنا لتعزيز الترابط الشعبي والثقافي بين البلدين وحركة السياحة الوافدة إلى كل من القاهرة وطوكيو.

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