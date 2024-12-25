الرياضة - 12:46 - لتخفيف معاناة الفلسطينيين.. مصر توزع مساعدات إنسانية على النازحين في شمال رفح وخان يونس - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 25 ديسمبر 2024 12:46 مساءً - في لفتة تعكس التضامن المصري مع الشعب الفلسطيني، قامت اللجنة المصرية بتوزيع مساعدات إنسانية على النازحين الفلسطينيين في المخيمات المختلفة بمناطق شمال رفح والمواصي وخان يونس.

وتضمنت المساعدات توزيع البطاطين والمواد الغذائية الأساسية، في إطار الجهود المصرية لمساعدة أبناء غزة على الصمود في مواجهة موجة البرد الحالية التي تزيد من معاناة النازحين في المخيمات.

وتوجه أعضاء اللجنة المصرية إلى داخل المخيمات لتوزيع المساعدات مباشرة، حيث استقبلتهم الفلسطينيات بفرحة غامرة، مشيدات بالدور الكبير الذي تقوم به مصر في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني. وأكدن أن مصر لم تنسَ القضية الفلسطينية يومًا، وأنها تبذل جهودًا جبارة لإنهاء الحرب وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

ويأتي هذا التحرك في إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني، تأكيدًا لدورها الريادي في المنطقة وسعيها الدائم لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلام.

المساعدات الإنسانية من مصر لغزة

وكان السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، قد أكد أن جهود الدولة المصرية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة في إطار مسئولية وواجب مصر تجاه الأشقاء في فلسطين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الوزير خلال كلمته في افتتاح مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة: "أن مصر قدمت 70% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأنشأت أول مخيم إيواء للأشقاء في جنوب قطاع غزة"، مشددا على أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة بطرق غير مبررة.

ويأتي عقد المؤتمر في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

كما يأتي المؤتمر في ظل مطالبات عربية رسمية برفع القيود الإسرائيلية على مرور المساعدات لقطاع غزة، بعد قرار إسرائيل بحظر عمل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في شهر أكتوبر الماضي.