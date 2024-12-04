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الرياضة - 04:26 - نائب رئيس الوزراء: منصة «وقاية» تهدف لرفع القيم التي تنادي بها جميع الأديان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:26 - نائب رئيس الوزراء: منصة «وقاية» تهدف لرفع القيم التي تنادي بها جميع الأديان - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:26 - نائب رئيس الوزراء: منصة «وقاية» تهدف لرفع القيم التي تنادي بها جميع الأديان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن جميع المشروعات التنموية هدفها بناء الإنسان.

وقال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: إن منصة «وقاية» تهدف لرفع القيم التي تنادي بها جميع الأديان السماوية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، دعم مصر لدولة سوريا الشقيقة ووحدة أراضيها، في ضوء التحدي الراهن الذي تواجهه.

وقال رئيس الوزراء - خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة: تابعنا هذا الأسبوع التطورات التي حدثت في المنطقة، وكنا قد استبشرنا كل الخير بعد وقف إطلاق النار في لبنان، ثم وقعت الأحداث المؤسفة في سوريا وكلها أحداث مقلقة.

وفي إطار دعم مصر المستمر لغزة والأشقاء الفلسطينيين، قال رئيس الوزراء إنه كان هناك مؤتمر لدعم الاستجابة الانسانية لغزة، مؤكدا أن مصر لن تتوانى عن بذل كل جهودها لاستمرارها في دعم الأشقاء في فلسطين.

وأوضح أن أكثر من 25 ألف شاحنة وأكثر من 370 ألف طن من مواد غذائية وطبية وإغاثة، خرجت من مصر منذ بدء الحرب في قطاع غزة، لدعم فلسطين والقطاع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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