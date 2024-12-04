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رسميا، تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

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رسميا، تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" النادي المصري، بتغيير ملعب مباراة الفريق البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وتم نقل المباراة من استاد القاهرة إلي استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية 

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري، في الـ 15 ديسمبر 2024 ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة بلاك بولز والمصري عبر قناة  beIN SPORTS 2 HD.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا  حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من  الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1- المصري 3 نقاط

2- الزمالك  3 نقاط

3- إنيمبا   0

4- بلاك بولز  0

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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