رسميا، تغيير ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفيدرالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - أخطر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" النادي المصري، بتغيير ملعب مباراة الفريق البورسعيدي والزمالك بالجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

وتم نقل المباراة من استاد القاهرة إلي استاد برج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري، في الـ 15 ديسمبر 2024 ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية.

موعد مباراة بلاك بولز والمصري

ويلتقي فريقا المصري وبلاك بولز بالجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في التاسعة مساء الأحد المقبل الموافق الثامن من ديسمبر الجاري على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

القناة الناقلة لمباراة بلاك بولز والمصري

وتذاع مباراة بلاك بولز والمصري عبر قناة beIN SPORTS 2 HD.

طاقم تحكيم مباراة بلاك بولز والمصري بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة المصري البورسعيدي ومضيفه فريق بلاك بولز الموزمبيقي والمقرر إقامتها على ستاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو.

ويقود الطاقم الذي ينتمي إلى دولة نيجيريا حكم الساحة " جوزيف أوجابور "، ومعه مساعد الحكم الأول "عبد المجيد أولايدي"، ومساعد الحكم الثاني "محمد يعقوبو"، فيما يقوم "أبو بكر عبد الله" بمهام الحكم الرابع.

مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

وأسفرت قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وقوع المصري بالمجموعة الرابعة رفقة كل من الزمالك، إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب مجموعة المصري والزمالك بالكونفدرالية

1- المصري 3 نقاط

2- الزمالك 3 نقاط

3- إنيمبا 0

4- بلاك بولز 0

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.