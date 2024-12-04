هل إقامة كأس العالم بالشتاء تغير أجندة دورة الألعاب 2034؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 04:42 مساءً - نفى كريستوف دوبي المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية وجود تعارض بين إقامة دورة الألعاب الشتوية عام 2034 وبطولة كأس العالم لكرة القدم بنفس العام، وفي فترة زمنية متقاربة.



وأكد دوبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي بسويسرا، أنه لا توجد مخاطر من إقامة الحدثين الكبيرين في توقيت متقارب.

وتأتي تصريحات دوبي في وقت يدرس فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، إقامة المونديال خلال فترة الشتاء، وبالتحديد في يناير من عام 2034، في ظل اقتراب السعودية من الحصول على شرف التنظيم بشكل رسمي خلال كونجرس الفيفا المقرر يوم 11 ديسمبر الجاري.



وتقام دورة الألعاب الشتوية في مدينة سولت ليك الأمريكية بداية من العاشر من فبراير بنفس العام.

وتابع دوبي: "في الوقت الحالي لا نرى أي مشكلة كبيرة، في الحقيقة إن هذا التوقيت من العام يحظى بدعم كبير من الرياضيين ".

وعندما سئل عما إذا كانت اللجنة الأولمبية الدولية تنوي تغيير أي مواعيد في عام 2034 لحماية الأولمبياد الشتوي أجاب دوبي: "احتمال تداخل هذين الحدثين منخفض للغاية".

يذكر أن فكرة إقامة المونديال في الشتاء ليست غريبة على الفيفا كون الاتحاد الدولي قد أقر من قبل إقامة كأس العالم "قطر 2022" خلال شهر ديسمبر بسبب الأجواء الحارة في الصيف بهذه المنطقة.

أزمة موعد مونديال 2034



ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي الأسبوع المقبل عندما تجتمع الاتحادات الوطنية ال211 التابعة للفيفا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبوتيفو" الإسبانية، فإن كأس العالم 2034 سيقام في الشتاء على شاكلة ما حدث في مونديال قطر 2022، بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الصيف.

وأشارت إلى أن المفاجأة تتمثل في أن كأس العالم قد تبدأ في يناير 2034 لتجنب التداخل مع شهر رمضان.

وأوضحت أن ذلك سيتسبب في إيقاف الدوريات الأوروبية لأن كأس العالم سيقام في منتصف المنافسات.

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