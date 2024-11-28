سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:50 - سعر الذهب الآن.. استقرار «الأصفر» في مساء تعاملات اليوم 28نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:50 - سعر الذهب الآن.. استقرار «الأصفر» في مساء تعاملات اليوم 28نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:50 - سعر الذهب الآن.. استقرار «الأصفر» في مساء تعاملات اليوم 28نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - سعر الذهب الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، شهد استقرارا في ختام التعاملات، فسجلسعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم نحو 3685 جنيها للبيع، تراجع ليسجل نحو 3675 جنيها للبيع، وسجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 2646.42 دولار.

سعر الذهب الآن في مصر

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4200 جنيه 4182.75 جنيه
عيار 22 3850 جنيها 3834.25 جنيه
عيار 21 3675 جنيها 3660 جنيها
عيار 18 3150 جنيه 3137.25 جنيه
عيار 14 2450 جنيه 2440 جنيه
عيار 12 2100 جنيه 2091.5 جنيه
عيار 9 1575 جنيه 1568.5 جنيه

سعر الذهب بختام التعاملات الآن

سعر الذهب الآن عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات إلى مستوى 4200 جنيه للبيع، و4182.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 22

ثبت سعر الذهب عيار 22 في ختام التعاملات إلى مستوى 3850 جنيها للبيع، و3834.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 21

هيمن الاستقرار على سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية ليسجل 3675 جنيها للبيع، و3660 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 18

سيطر الثبات على سعر الذهب عيار 18 خلال التعاملات المسائية ليسجل 3150 جنيها للبيع، و3137.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الختامية إلى مستوى 2450 جنيها للبيع، و2440 جنيها للشراء.

سعر الذهب الآن عيار 12

حافظ سعر الذهب عيار 12 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل 2100 جنيه للبيع، و2091.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب الآن عيار 9

دنا سعر الذهب عيار 9 خلال التعاملات الختامية من مستوى 1575 جنيها للبيع، و1568.5 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 29400 جنيه للبيع، و29280 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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