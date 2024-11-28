الرياضة - 07:50 - البنك المركزي: 9.22 مليار دولار صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بنهاية أكتوبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:50 مساءً - كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي فائضاً بقيمة 9.22 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.

يأتي الفائض المسجل في صافي الأصول الأجنبية للبنوك شاملة المركزي المصري للشهر السادس على التوالي، حيث بلغت ما يعادل 450.86 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 498.697 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بانخفاض نسبته 9.59% على أساس شهري.

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية أول تحول لفائض من عجز دام لأكثر من 18 شهرا في مايو 2024، حيث سجلت البنوك أول صافي أصول أجنبية بالموجب بلغت قيمته حوالي 676.40 مليار جنيه.

الأصول الأجنبية لـ البنك المركزي المصري

وأظهرت بيانات المركزي المصري أن أصوله بالعملات الأجنبية بلغت 2.22 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، بارتفاع عن 2.185 تريليون جنيه المسجلة في سبتمبر الماضي، وفي الوقت ذاته سجل إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية علي البنك المركزي نحو 1.70 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، بارتفاع طفيف عن إجمالي الالتزامات بالعملة الأجنبية على المركزي والبالغة 1.68 تريليون بنهاية سبتمبر 2024.

الأصول الأجنبية للبنوك المصرية

في الوقت ذاته، أشار البنك المركزي المصري إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سجلت 1.359 تريليون جنيه بانخفاض عن سبتمبر الماضي المسجل فيه 1.377 تريليون جنيه.

أما عن الالتزامات بالعملات الأجنبية على البنوك خلاف المركزي فارتفعت إلى ما يعادل 1.429 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024، مقارنة بـ 1.38 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

بينت نشرة البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة بالقطاع شهدت عجزاً بقيمة 69.26 مليار جنيه في أكتوبر 2024، لكن الفائض العالي لدي المركزي غطي ذلك العجز ما جعله غير ظاهر في الحساب الإجمالي لصافي الأصول الأجنبية.