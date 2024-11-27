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الرياضة - 09:55 - هل توجد زيادة جديدة؟.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:55 - هل توجد زيادة جديدة؟.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:55 - هل توجد زيادة جديدة؟.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - معاشات شهر ديسمبر 2024.. قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ المواطنين اعتباراً من يوم 1 ديسمبر، وذلك لكافة الشرائح المختلفة.

معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاشات شهر ديسمبر 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

صرف المعاشات

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

يبدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ 13 مليون مواطن في الدولة يوم 1 ديسمبر، ويستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر ديسمبر 2024.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

وتوجد أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2024: «مكاتب البريد الإلكتروني، ماكينات الصرف الآلي ATM، منافذ شركة فوري، والمحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة».

معاشات

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024

ويتمكن المواطنون من الاستعلام عن معاشات شهر ديسمبر 2024 عن طريق الموقع الإلكتروني لـ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- اضغط على «صاحب المعاش».

- ادخل على «التأمينات الاجتماعية».

- ادخال الرقم القومي واضغط على «استعلام» يتم عرض البيانات الخاصة بصاحب المعاش.

صرف المعاشات

قيمة معاشات شهر ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الأولى: 1495 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السادسة: 2990 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة السابعة: 3335 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثامنة: 3680 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة التاسعة: 4025 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة العاشرة: 4370 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيها.

معاشات 2024

معاشات ديسمبر 2024

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية: 1725 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة: 1840 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الخامسة: 2645 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيها.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

- معاشات شهر ديسمبر 2024 لـ الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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