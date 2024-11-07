ياسر عبدالرؤوف رئيسا جديدا للجنة الحكام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعيين لجنة حكام جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، وتضم توفيق السيد، تامر دري وعزب حجاج.

وأعلن اتحاد الكرة إقالة لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق بعد تسريبات غرفة الفار بين الحكمين محمد عادل وميدو سلامة خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

ركلة الجزاء التي أثارت الجدل

وكان جمال علام أجرى اتصالا بمحمد عادل أكد خلاله: إن المجلس اتخذ قرارا بإقالة لجنة الحكام بعد التسريبات في الأيام الأخيرة.

وشرح محمد عادل وجهة نظره في ركلة الجزاء التي أثارت الجدل، مؤكدا انه حتى لو أن هناك خطأ فبمجرد تسريب محادثة الفار فهذه خيانة أمانة.

ووجه محمد عادل سؤالا لجمال علام قال فيه: كيف سيتعامل الحكام مع المباريات في الأسبوع الثاني للدوري، وهم يدركون أنهم معرضون للحرب حال وجود خطأ في اللقاء وهو أمر طبيعي في كرة القدم ؟".

ووعد جمال علام، محمد عادل بأنه لن يتم إيقافه أو استبعاده من المباريات مثلما كانت تنوي اللجنة الحالية.

وقال جمال علام: “اتحاد الكرة سيحمي حكام الدوري المصري ولن يتم إيقاف الحكم أو تصفية حسابات بين الحكام ”.

هل يلبي اتحاد الكرة طلب الأهلي بإسناد لجنة الحكام لخبير أجنبى؟

ورفض جمال علام مع غالبية أعضاء المجلس البحث عن خبير أجنبي خلال الفترة الحالية بإسناده لجنة الحكام خاصة مع استعداد الاتحاد لفتح باب الانتخابات يوم الأحد المقبل تمهيدا لتعيين مجلس جديد.

وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا رسميًّا منتصف ليلة الخميس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة التسجيل الصوتي المسرب للحكم محمد عادل الذي أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

بيان اتحاد الكرة

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

نظرًا للأحداث التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا فيما يتعلق بملف التحكيم في كرة القدم المصرية، والتسريبات التي انتشرت بشأن محادثات بعض الحكام من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في مباريات الدوري المصري الممتاز، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم فتح تحقيق شامل حول تلك الوقائع، وسيتم عرض نتائج التحقيق خلال اجتماع مجلس الإدارة الطارئ، المقرر انعقاده الخميس، لاتخاذ القرارات المناسبة.

مجلس الجبلاية، كلمتك

رد محمد عادل على التسريب الصوتي

وأكد الحكم الدولي محمد عادل أن التسجيل الصوتي المسرب والمنسوب له عن المحادثة التي دارت بينه وبين زميله محمد سلامة حكم الفيديو في مباراة الزمالك والبنك الأهلي مزور ومفبرك.

وأضاف عادل خلال تصريحات تليفزيونية: “التسريب الصوتي مفبرك وسأتقدم ببلاغ لمباحث تكنولوجيا المعلومات والنائب العام”.

وسادت حالة من الاستياء داخل اتحاد الكرة حول حرب التصريحات والتسريبات من لجنة الحكام.

اتحاد الكرة يرفض تسريب التسجيل الصوتي

ورفض اتحاد الكرة فكرة تسريب التسجيل الصوتي لمحمد عادل مع محمد سلامة حكم الفار خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة أن المجلس سيتدخل في الأزمة خاصة بعد الجلسة مع الحكم محمد عادل والذي نفى بأنه لم يصدر منه أي حديث أو لفظ مع حكم الفار مثلما تردد وعلى اللجنة أن تظهر التسجيل أو يتم إرساله إلى النيابة.

وتابع المصدر: تصريحات محمد عادل خلال الجلسة كانت صادمة لذلك سيحقق الاتحاد مع اللجنة وسيتم التدخل لحل الأزمة لاتخاذ القرار المناسب.

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