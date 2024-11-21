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الرياضة - 11:10 - تبدأ الأحد 1 ديسمبر.. تعليم الجيزة تعلن تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:10 - تبدأ الأحد 1 ديسمبر.. تعليم الجيزة تعلن تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:10 - تبدأ الأحد 1 ديسمبر.. تعليم الجيزة تعلن تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:10 مساءً - أكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تعديل جدول امتحانات شهر نوفمبر ليصبح يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، بدلاً من الأحد 24 نوفمبر 2024، على أن يتم نشر الجداول المعدلة الأسبوع المقبل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط الاختبار الشهري لصفوف النقل فى جميع المراحل (ابتدائى - إعدادى - ثانوى) للمدارس الرسمية واللغات والخاص.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يجب ألا يزيد الاختبار عن 15 سؤالًا (موضوعي ومقالي) وتقيس نواتج التعلم فى محتوى المادة من الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الخامس، وألا يزيد زمن الاختبار عن 50 دقيقة، مع ضرورة الالتزام بمحتوى الكتاب المدرسى والاستفادة من الأداءات والتقييمات فى الأسابيع المستهدفة لكل اختبار.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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