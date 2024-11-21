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الرياضة - 07:59 - الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة.. بيان هام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:59 - الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة.. بيان هام - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:59 - الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة.. بيان هام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - الطقس في مصر.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغييرات مفاجئة في الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل 24 نوفمبر، تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب الملاحة على البحر المتوسط، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

حالة الطقس يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

وبينت هيئة الأرصاد حالة الطقس يوم الأحد، حيث تنشط الرياح على كافة الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس على فترات متقطعة.

وأكدت «الأرصاد» على سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث ستكون سرعة الرياح من (60 إلى 85 كم /س)، وارتفاع الأمواج من (4 إلى 5 متر).

حالة الطقس

درجات الحرارة يوم الأحد 24 نوفمبر 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 23 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 24 درجة مئوية، الصغرى 13 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

سقوط أمطار

نصائح الأرصاد للمواطنين

ووجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع التقلبات الجوية المنتظرة، وهي:

1- تجنب ارتداء الملابس الصيفية أو الشتوية الثقيلة، ويفضل ارتداء الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة.

2- عند الخروج في الصباح الباكر أو العودة في وقت متأخر من الليل، يُنصح بارتداء جاكيت أو شال للحماية من البرودة.

3- توخي الحذر عند القيادة على الطرق، خصوصًا في الفترة ما بين الرابعة فجرًا والسابعة صباحًا، حيث من المتوقع وجود شبورة مائية تؤثر على الرؤية على بعض الطرق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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