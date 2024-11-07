تفاصيل جلسة الثلاث ساعات بين محمد رمضان ووسام أبو علي ووكيله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:30 مساءً - شهد مقر النادي الأهلي بالجزيرة عقد جلسة مطولة بين محمد رمضان المدير الرياضي للنادي مع وسام أبو علي مهاجم الفريق ووكيلة بعد انتهاء مران أول أمس استمرت منذ الساعة الثامنة حتى الساعة الحادية عشر مساءًا.

وشهدت الجلسة تقديم وكيل وسام أبو علي عرض ألماني لضم وسام في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتحدث وكيل وسام أبو علي عن قيمة العرض للأهلي وطلب من محمد رمضان الرد على العرض المغري ماديا للاعب.

محمد رمضان أكد لوكيل وسام أبو علي أن النادي متمسك به، وأن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رافض فكرة رحيلة، وكذلك إدارة التخطيط للكرة في ظل الارتباطات القوية التي ستواجه الفريق الفترة المقبلة وتبدأ ببطولة الدوري ودوري أبطال إفريقيا والدور قبل النهائي لبطولة الانتركونتننتال والتي في حالة الفوز بها سيلتقي الفريق أمام ريال مدريد.

وأكد رمضان للاعب أن الأهلي لن يقف أمام مستقبله ولكن الفريق من الصعب أن يتركه حاليا، خاصة وأنه المهاجم الأساسي في ظل كل هذا الكم من البطولات والمباريات الصعبة.

كما أكد له أن فرص احترافه في فرق أوروبية كبيرة قد تزيد بعد تألقه في بطولة الانتركونتننتال أو كأس العالم للأندية ووقتها سيدرس الأمر برمته.

ومن جهته طلب وكيل اللاعب من كولر أنه في حال رفض بيع اللاعب للفريق الألماني أن يتم ترضيته ماليا بما يتناسب مع ما يقدمه للفريق.

ووعدت رمضان ببحث الأمر مع الإدارة ومن ثم يقوم بالرد عليه.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين بالفيديو قبل التحرك إلى ملعب مباراة زد المرتقبة الليلة.

ويفتقد النادي الأهلي اليوم العديد من العناصر المهمة في مباراة زد المرتقبة في الدوري.

واستبعد كولر كلا من: حمزه علاء -ياسر ابراهيم -محمد هاني - أشرف داري -كريم فؤاد -علي معلول - مصطفى أبو الخير-وكريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد عبد الله - سمير محمد.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات المارد الأحمر لملاقاة فريق زد إف سي في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سي



ويواجه فريق الأهلي نظيره زد إف سي فى الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وزد إف سي

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وزد إف سي في الجولة الثانية للدوري المصري.

وأعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق التي من المقرر أن تخوض لقاء زد اليوم في ثاني مباريات الفريق في بطولة الدوري.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال - يوسف أيمن -أكرم توفيق- رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور- عمر الساعي.

خط الهجوم:حسين الشحات - رضا سليم طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - وسام أبوعلي - محمود كهربا.

وكان النادي الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.‏

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