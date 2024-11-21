الرياضة - 11:28 - سعر الذهب اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي.. عيار 21 الآن بكام؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:28 صباحاً - يشهد سعر الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 قبل اجتماع البنك المركزي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في سوق الصاغة، حيث يتأرجح سعر الذهب ما بين الارتفاع والانخفاض في كافة الأعيرة بـ مصر على مدار التعاملات.

سعر الذهب الآن

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم الخميس وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 3228.5 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21

حقق سعر الذهب عيار 21 اليوم الخميس 21 نوفمبر استقراراً، وبلغ نحو 2825 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2421.5 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

أصبح سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 21 نوفمبر بقيمة 22.600 جنيه.

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر الذهب عالمياً اليوم الخميس 21 نوفمبر نحو 2042 دولار للأونصة.

سعر الذهب اليوم في مصر

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الخميس 21 نوفمبر، سجل نحو 2496.75 جنيه للبيع، و 2486.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 اليوم الخميس 21 نوفمبر، سجل نحو 2140 جنيها للبيع، و 2131.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 اليوم الخميس 21 نوفمبر، سجل نحو 1605 جنيها للبيع، و 1598.5 جنيه للشراء.