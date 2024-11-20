الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:00 - بعد 3 أيام.. صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

تعيين السفير محمد الشناوي متحدثا رسميا لرئاسة الجمهورية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة العشرين بالبرازيل - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

إفتتاح محطة جديدة لتعبئة الغاز في شبوة - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

درجات الحرارة المتوقعة صباح اليوم في المحافظات اليمنية .. اخر تحديث - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - اليوم.. نظر معارضة إمام عاشور على حبسه 6 أشهر - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 08:44 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 08:44 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:44 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - لازال سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بالبنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

الدولار الأمريكي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024
البنوك العاملة في مصر شراء بيع
البنك المركزي 49.46 جنيه 49.60 جنيه
البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه 49.56 جنيه
بنك مصر 49.46 جنيه 49.56 جنيه
بنك الإسكندرية 49.49 جنيه 49.59 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.50 جنيه 49.59 جنيه
البنك التجاري الدولي 49.49 جنيه 49.59 جنيه
بنك قناة السويس 49.49 جنيه 49.59 جنيه
كريدي أجريكول 49.48 جنيه 49.58 جنيه
الدولار الأمريكي

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

اقرأ أيضاً
بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

استقرار الأخضر.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك بختام التعاملات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 02:49 - بصواريخ موجّهة.. حزب الله يستهدف جنود إسرائيليين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق