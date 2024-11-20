الرياضة - 08:44 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:44 صباحاً - لازال سعر الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصري بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بالبنوك العاملة في مصر، ليسجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 البنوك العاملة في مصر شراء بيع البنك المركزي 49.46 جنيه 49.60 جنيه البنك الأهلي المصري 49.46 جنيه 49.56 جنيه بنك مصر 49.46 جنيه 49.56 جنيه بنك الإسكندرية 49.49 جنيه 49.59 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.50 جنيه 49.59 جنيه البنك التجاري الدولي 49.49 جنيه 49.59 جنيه بنك قناة السويس 49.49 جنيه 49.59 جنيه كريدي أجريكول 49.48 جنيه 49.58 جنيه

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.46 جنيه للشراء، 49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.49 جنيه للشراء، 49.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.46 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع.