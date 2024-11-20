أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

أعضاء بمجلس الشيوخ يطالبون بايدن بوقف تسليح إسرائيل - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

بوابة الوظائف الحكومية تعلن عن وظائف بـ 22 جهة حكومية - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في واقعة قتل الطفلة «غزل» بالسيدة زينب - أخبار كلمتك

712.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

712.1 مليون جنيه صافي مبيعات الأجانب بالبورصة خلال تداولات منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

من أصول تركية وأوبرا وينفري سبب شهرته، معلومات عن محمد أوز مرشح ترامب لإدارة الخدمات الطبية - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:53 - اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:53 - اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي - أخبار كلمتك

منتجة الفيلم المغربي "أنا مش أنا" تكشف سر دبلجة الفيلم للهجة المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

منتجة الفيلم المغربي "أنا مش أنا" تكشف سر دبلجة الفيلم للهجة المصرية (فيديو) - أخبار كلمتك

مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

مصر تطالب مجلس الأمن بتبني قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة - أخبار كلمتك

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:05 صباحاً - تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد عمر كشمير.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له، فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المجني عليه، عقب إتمام جُرمه.

اقرأ أيضاً
للتأكد من سلامة قواها العقلية.. المحكمة تحيل سيدة قتلت طفليها لمستشفى العباسية

إحالة مُصدر فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز إلى محكمة الجنايات

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق