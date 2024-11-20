الرياضة - 03:05 - اليوم.. محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد عمر كشمير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:05 صباحاً - تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق، محمد عمر كشمير.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن استوقفه وأشهر سلاحا أبيض لسرقته فرفض الانصياع له، فانهال عليه طعنًا بسلاحه الأبيض في صدره فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم سرق المجني عليه، عقب إتمام جُرمه.