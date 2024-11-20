الرياضة - 12:57 - وظائف الأزهر الشريف في دمياط.. التخصصات وطريقة التقديم (تفاصيل) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - وظائف معلمين بالحصة في الأزهر.. أعلن الأزهر الشريف عن حاجته للاستعانة بـ (360) معلم بنظام العمل بالحصة للعام الدراسي 2024/ 2025م بمنطقة دمياط الأزهرية لسد العجز في بعض التخصصات والمراحل بالإدارات التعليمية التابعة لها، وذلك حسب الوظائف المدرجة بالجدول التالي:

أولا: المرحلة الابتدائية بعدد (5) معلم

- إدارة دمياط: 2 معلم علوم.

- إدارة دمياط الجديدة: 2 معلم علوم.

- إدارة كفر سعد: 1 معلم علوم.

ثانياً: المرحلة الثانوية بعدد (355) معلم

- إدارة الزرقا التعليمية: عدد (22 معلم مواد شرعية - 25 معلم رياضيات - 3 معلم أحياء - 5 معلم تاريخ - 5 معلم لغة إنجليزية)، بإجمالي (70) معلما.

- إدارة دمياط التعليمية: عدد (24 معلم مواد شرعية - 28 معلم رياضيات - 5 معلم أحياء - 10 معلم تاريخ - 8 معلم لغة إنجليزية)، بإجمالي (75) معلما.

- إدارة دمياط الجديدة التعليمية: عدد (24 معلم مواد شرعية - 26 معلم رياضيات - 4 معلم أحياء - 10 معلم تاريخ - 10 معلم لغة إنجليزية)، بإجمالي (74) معلما.

- إدارة فارسكور التعليمية: عدد (24 معلم مواد شرعية - 27 معلم رياضيات - 3 معلم أحياء - 10 معلم تاريخ - 8 معلم لغة إنجليزية)، بإجمالي (72) معلما.

- إدارة كفر سعد التعليمية: عدد (24 معلم مواد شرعية - 27 معلم رياضيات - 4 معلم أحياء - 10 معلم تاريخ - 9 معلم لغة إنجليزية)، بإجمالي (74) معلما.

الأوراق المطلوبة لوظائف الأزهر في دمياط

- أصل المؤهل الدراسي وعدد 4 صور منه.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- حافظة مستندات تتضمن المستندات الموضحة بعالية.

- إقرار بعدم المطالبة بالتعيين أو التعاقد على موازنة الدولة مستقبلا.

شروط وظائف الأزهر في دمياط

1- معلم مواد شرعية وعربية: أن يكون المتقدم من خريجي جامعة الأزهر (الكليات الشرعية والعربية ما عدا الأقسام والشعب الثقافية بذات الكليات مثل شعبتي التاريخ والحضارة/ الصحافة والإعلام بكلية اللغة العربية وشعبة القانون بكلية الشريعة والقانون).

2- معلم لغة إنجليزية: أن يكون المتقدم من خريجي كلية اللغات والترجمة أو الألسن أو الدراسات الإنسانية أو كليات الآداب أو التربية.

3- معلم رياضيات: أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم (تخصص رياضيات).

4- معلم (علوم/ كيمياء / فيزياء / أحياء): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو العلوم / تخصص (كيمياء / فيزياء / أحياء).

5- معلم (دراسات اجتماعية/ تاريخ / جغرافيا): أن يكون المتقدم من خريجي كليات التربية أو الآداب / تخصص (تاريخ / جغرافيا)، أو كلية اللغة العربية شعبة التاريخ والحضارة.

تفاصيل وظائف الأزهر في دمياط

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الشرعية والعربية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي أزهري شرعي وعربي.

- الاستعانة بالمعلمين في المواد الثقافية يكون من الحاصلين على مؤهل عالي تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة الى الدبلوم التربوي حسب مادة التخصص.

- لا يقل التقدير العام للمتقدمين عن «جيـد» ولا يزيد سن المتقدم لهذه الوظائف عن 40 سنة عند الإعلان.

- تكون المفاضلة بالنسبة للمتقدمين على مستوى كل إدارة تعليمية على حدة بكل منطقة أزهرية وفقا لمتطلباتها، وتكون الاستعانة بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي وفقًا للأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل، وعند التساوي في ذلك يقدم الأعلى مؤهلاً (ماجستير - دكتوراه)، فالأقدم تخرجا، فالأكبر سناً.

- يكون المتقدم من المقيمين بمراكز أو أحياء المحافظات المطلوبة ويرجع في ذلك إلى العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي قبل الإعلان.

- يجوز التقدم على إدارتين تعليميتين (أساسية/ احتياطية)، كما يجوز التقدم عل مرحلتين (أساسية/ احتياطية).

طريقة التقديم على وظائف الأزهر في دمياط

وعلى من يرغب في التقدم للعمل بالحصة في التخصصات الموضحة، التقدم بطلب يسلم باليد باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة بمقر ديوان الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية.

موعد التقديم لوظائف الأزهر في دمياط

يبدأ التقديم للعمل مدرس بالحصة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، ولمدة خمسة عشر يوماً، ولن يلتفت الي الطلبات التي ترد بالبريد أو بعد الموعد المحدد.