الرياضة - 12:09 - عيار 21 مفاجأة.. تطور جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 12:09 صباحاً - سعر الذهب الأن.. سجل سعر الذهب عيار 21 الآن الأكثر مبيعا في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 نحو 3.695 جنيها للبيع و 3670 جنيها للشراء بينما وصل سعر الذهب عيار24 إلى 4222.75 جنيها للبيع و 4194.25 جنيها للشراء.

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سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4222.75 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3871 جنيها 3844.75 جنيه عيار 21 3695 جنيها 3670 جنيها عيار 18 3167.25 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2463.25 جنيه 2446.75 جنيه عيار 12 2111.5 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1583.5 جنيه 1572.75 جنيه

سعر الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن نحو 4222.75 جنيها للبيع، و4194.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 الآن في بداية تعاملات اليوم نحو3871 جنيها للبيع، و3844.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 3695 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة قيمة 3167.25 جنيها للبيع، و3145.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2463.25 جنيها للبيع، و2446.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ووصل سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2111.5 جنيها للبيع، و2097.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما عن سعر الذهب عيار 9، فسجل الآن في مصر نحو 1583.5 جنيها للبيع، 1572.75 جنيها للشراء.

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