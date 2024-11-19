الرياضة - 11:52 - موعد بداية فصل الشتاء 2024.. وتوقيتات فتح وغلق المحلات والمطاعم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 11:52 مساءً - يرغب العديد من المواطنين أصحاب المحلات التجارية، في معرفة مواعيد العمل في فصل الشتاء 2024، تزامنًا مع اقتراب بدئه رسميًا والمقرر له في 21 ديسمبر المقبل، والذي يستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وفقًا للحاسبات الفلكية.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، مواعيد عمل المحلات التجارية في فصل الشتاء 2024، مع توضيح عقوبات مخالفة المواعيد، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــــا.

موعد بدء فصل الشتاء 2024

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن فصل الشتاء 2024، يبدأ في مصر رسميًا اعتبارًا من يوم السبت 21 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، لينتهي يوم 20 مارس 2025.

مواعيد غلق المحلات والكافيهات في التوقيت الشتوي 2024

أعلنت وزارة التنمية المحلية في بيان رسمي والذي يتضمن مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات للعمل في فصل الشتاء 2024 وتأتي على النحو التالي:

- يبدأ عمل المحلات اعتبارًا من الساعة الـ 7 صباحًا وحتى الـ 10 مساءً.

- تستمر المطاعم والكافيهات في العمل حتى الساعة الـ 12 منتصف الليل، مع السماح بخدمة توصيل الطلبات على مدار 24 ساعة.

- يتم تمديد ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية ساعة إضافية.

موعد غلق الورش في فصل الشتاء 2024

وحددت وزارة التنمية المحلية مواعيد غلق الورش 2024 ضمن العمل بالتوقيت الشتوي الجديد، حيث تبدأ العمل في تمام الساعة الـ 8 صباحًا وحتى الساعة الـ 6 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة في المناطق على الطرق ومحطات الوقود لتلبية احتياجات المواطنين.

المحلات المستثناة من مواعيد الغلق في فصل الشتاء 2024

وذكرت وزارة التنمية، أنه يوجد بعض المحلات والأنشطة المستثناة من مواعيد الغلق في التوقيت الشتوي لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين على مدار اليوم، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء مثل:

- المخابز.

- الصيدليات.

- محال البقالة.

- الخضار.

- الفاكهة.

عقوبات مخالفة المواعيد المعلنة لإغلاق المحلات والمطاعم

وتفرض عقوبات على المحلات المخالفة لمواعيد الغلق المعلنة من قبل وزارة التنمية المحلية، وذلك وفقًا لقانون المحال العامة، وفيما يلي عقوبات مخالفة المواعيد المعلنة:

- عند مخالفة مواعيد الفتح أو الغلق يتم توجيه إنذار كتابي للمسؤول.

- إذا لم تزال المخالفة خلال 15 يومًا، يصدر المركز المختص قرارًا بإغلاق المحل لمدة شهر.

- لا يُسمح للمحل المخالف باستئناف نشاطه إلا بعد صدور قرار من مركز التخصيص بإعادة فتحه.