كولر: تفاجأت برفع صورتي بمدرجات الأهلي ولدينا فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق بالعالم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - تحدث مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، والمواجهة المنتظرة في ‏نصف نهائي البطولة بين الأهلي ‏والفائز من مواجهة باتشوكا وبطل كأس ليبرتادوريس.

وأكد ‏أن المشاركة في البطولة بشكل عام فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، وأن الدوافع تكون ‏مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث خلال مباراة العين ‏الإماراتي باستاد القاهرة ‏التي شهدت حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، وكان الاستاد ممتلئًا ‏بالجماهير التي تعد مصدر رعب لأي منافس.‏

وواصل المدير الفني حديثه لموقع الأهلي قائلًا: لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس ‏القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ‏الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد ‏الإسباني.‏

وأوضح كولر أنه يقوم بالتحضير للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد ‏نقاط قوته وضعفه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ‏أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ‏ما يعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون.‏

كولي يحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز

وأضاف: نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في جميع المباريات، خاصة ‏في المواجهات مع الفرق الكبرى التي ‏تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل كلاعب، ومن خلال هذه ‏المواجهات ترتفع الدوافع، مع العلم أن هدفي دائمًا الفوز وتطبيق اللاعبين ‏لطريقة ‏اللعب مع تنفيذ التعليمات في المباريات، وإلى الآن يقومون بهذا الأمر بشكل رائع‏.‏

وتحدث كولر عن علاقته بالجماهير قائلًا: عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون ‏فخورًا جدًّا، وأشعر بالتميز، وهذا الأمر ‏عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدًّا واشكرهم على دعمهم لنا.‏

وواصل المدير الفني: عندما رفعت جماهير الأهلي صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر ‏مفاجئًا ومبهجًا جدًّا بالنسبة لي، خاصة أن ‏الفترة التي قضيتها مع النادي عامين ‏فقط. وعندما شاهدت هذه الصورة خفق قلبي بصوت عالٍ، وأشكر الجماهير على هذه ‏اللافتة ‏الجميلة.‏

وأشار إلى أنه من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالته، وأن وكيل أعماله هو من ‏يتولى الكتابة عبر منصاته على مواقع ‏التواصل الاجتماعي.‏

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

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