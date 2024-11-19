كولر يكشف جوانب من حياته بالقاهرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - كشف مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي، جوانب من حياته الشخصية بالقاهرة وذلك في حديثه لموقع المارد الأحمر.

وقال كولر: لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في ‏الأهلي يتطلب وقتًا كبيرًا جدًّا. أشاهد مباريات ‏للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات ‏عنهم. لا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة.

وتابع كولر: عندما اكون ‏هناك ‏فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يومًا ‏أو يومين أجلس في الفندق على ‏النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد. ولكن ‏قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة ومشاهدة ‏جميع الأماكن ‏التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي. ‏

وعن اللقب الأغلى والأهم في مشواره إلى الآن مع الأهلي، قال كولر إن اللقب القادم سيكون ‏الأفضل.‏



واختتم مارسيل كولر حديثه بوصف الأهلي قائلًا: هو نادي القرن.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

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