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الرياضة - 10:42 - بزيادة 75 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:42 - بزيادة 75 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:42 - بزيادة 75 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن -الأكثر مبيعا في مصر- نحو 3.695 جنيها للبيع، بزيادة 75 جنيها، مقارنة بسعره في بداية التعاملات، حيث سجل صباح اليوم نحو 3.620 جنيها للبيع.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4222.75 جنيه 4194.25 جنيه
عيار 22 3871 جنيها 3844.75 جنيه
عيار 21 3695 جنيها 3670 جنيها
عيار 18 3167.25 جنيه 3145.75 جنيه
عيار 14 2463.25 جنيه 2446.75 جنيه
عيار 12 2111.5 جنيه 2097.25 جنيه
عيار 9 1583.5 جنيه 1572.75 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن عند 4222.75 جنيها للبيع، و4194.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر حالة من الارتفاع، عند مستوى 3871 جنيها للبيع، و3844.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في وجه بحري عند مستوى 3695 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة قيمة 3167.25 جنيها للبيع، و3145.75 جنيها للشراء.

الذهب

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2463.25 جنيها للبيع، و2446.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وقفز سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2111.5 جنيها للبيع، و2097.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما عن سعر الذهب عيار 9، فسجل الآن في مصر نحو 1583.5 جنيها للبيع، 1572.75 جنيها للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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