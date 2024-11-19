الرياضة - 10:42 - بزيادة 75 جنيها.. سعر الذهب الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:42 مساءً - سعر الذهب الآن.. شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الآن -الأكثر مبيعا في مصر- نحو 3.695 جنيها للبيع، بزيادة 75 جنيها، مقارنة بسعره في بداية التعاملات، حيث سجل صباح اليوم نحو 3.620 جنيها للبيع.

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سعر الذهب في مصر الآن

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4222.75 جنيه 4194.25 جنيه عيار 22 3871 جنيها 3844.75 جنيه عيار 21 3695 جنيها 3670 جنيها عيار 18 3167.25 جنيه 3145.75 جنيه عيار 14 2463.25 جنيه 2446.75 جنيه عيار 12 2111.5 جنيه 2097.25 جنيه عيار 9 1583.5 جنيه 1572.75 جنيه

سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن عند 4222.75 جنيها للبيع، و4194.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وسجل سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر حالة من الارتفاع، عند مستوى 3871 جنيها للبيع، و3844.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصعد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في وجه بحري عند مستوى 3695 جنيها للبيع، و3670 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة قيمة 3167.25 جنيها للبيع، و3145.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر الذهب عيار 14 في مصر الآن نحو 2463.25 جنيها للبيع، و2446.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وقفز سعر الذهب عيار 12 في مصر الآن إلى 2111.5 جنيها للبيع، و2097.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

أما عن سعر الذهب عيار 9، فسجل الآن في مصر نحو 1583.5 جنيها للبيع، 1572.75 جنيها للشراء.