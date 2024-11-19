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دوري الأمم الأوروبية، الجبل الأسود يتقدم على تركيا 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

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دوري الأمم الأوروبية، الجبل الأسود يتقدم على تركيا 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

دوري الأمم الأوروبية، الجبل الأسود يتقدم على تركيا 2-1 في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - تقدم منتخب الجبل الأسود على نظيره تركيا بنتيجة 2-1 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية. 

 

تركيا يتعادل مع ويلز سلبيا

وكان منتخب تركيا قد تعادل مع نظيره منتخب ويلز بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وأهدر المنتخب التركي فرصة حصد النقاط الثلاثة حينما أضاع محمد كريم أكتورك ركلة جزاء في الدقيقة 88.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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