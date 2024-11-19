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محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

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محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

محاضرة فنية من جوميز للاعبي الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض التقسيمة الفنية خلال مران اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام جوميز بمنح التعليمات الفنية لكل لاعب والدور المطلوب منه في أرض الملعب، وخاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في نهاية المران الذي شهد تنفيذ بعض الجمل الفنية استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة.

فيما اكتفى مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بخوض الجزء الأول من تدريبات اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

مصطفى شلبي لاعب الزمالك 

وأدى شلبي بعدها تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23  نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

 

القنوات الناقلة لمباراة المصري 

 ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري. 

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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