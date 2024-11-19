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أوزبكستان تهزم كوريا الشمالية وتتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

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أوزبكستان تهزم كوريا الشمالية وتتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

أوزبكستان تهزم كوريا الشمالية وتتصدر مجموعتها بتصفيات كأس العالم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:15 مساءً - تواجد منتخب أوزبكستان، في صدارة المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك بعد فوزه المثير على كوريا الشمالية (1-0) اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من التصفيات.

ويدين المنتخب الأوزبكي بالفضل في هذا الفوز لعباس بيك فايزوليف لاعب سيسكا موسكو الروسي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة (44).

وأنهى منتخب أوزبكستان المباراة بـ10 لاعبين لطرد عمر اشموردوف في الدقيقة (83).

الفوز رفع رصيد أوزبكستان إلى 13 نقطة ليقتسم الصدارة مع إيران، وتوقف رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في قاع الترتيب، بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

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وسيكون بمقدور منتخب إيران الانفراد بالصدارة مجددًا من خلال المباراة التي تجمعه بمنتخب قيرغيزستان في وقت لاحق اليوم.    

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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