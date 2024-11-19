الرياضة - 05:04 - مشاهدة مباراة العراق وعمان بث مباشر في تصفيات كأس العالم اليوم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:04 مساءً - بث مباشر مباراة العراق وعمان اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

وتنطلق مباراة منتخب عمان ضد منتخب العراق في تصفيات كأس العالم 2026 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم بث مباشر

ويحتل منتخب العراق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

ويسعى منتخب عمان صاحب الضيافة في مباراة اليوم للثأر لهزيمته أمام منتخب العراق في الجولة الأولى من التصفيات، بينما يأمل منتخب أسود الرافدين في مواصلة تفوقه أمام الأحمر.

بث مباشر مباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم

ويقدم موقع "الأسبوع" بث مباشر مباراة العراق ضد عمان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.