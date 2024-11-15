الرياضة - 11:46 - منها جودر 2.. مسلسلات حجزت لنفسها مقعدا في رمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 11:46 صباحاً - مسلسلات رمضان 2025.. بدأ صناع الدراما التلفزيونية التحضير لموسم رمضان الجديد 2025، حيث أعلنوا عن بعض المسلسلات الجديدة التي حجزت مقاعدها في سباق رمضان المقبل.

ويحرص محبي الدراما على متابعة الأعمال الدرامية التي ستعرض في المارثوان الرمضاني 2025، التي شهدت عودة قوية لكبار النجوم ومشاركة مميزة في الأعمال الدرامية.

وقد تنوعت الأعمال التي أٌعلن عنها في موسم رمضان 2025 بين الدرامي والكوميدي والبوليسي، فضلاً عن أن الخريطة الجديدة سوف تشمل أجزاء جديدة من مسلسلات سابقة، عرضت في السنوات الماضية وحققت نجاحاً كبيراً.

مسلسل ياسمين عبد العزيز

قررت الفنانة ياسمين عبد العزيز العودة إلى الدراما التلفزيونية بعدما غابت عنها العام الماضي، حيث أعلنت عن توقيعها عقد مسلسل جديد لموسم دراما رمضان 2025، مع شركة سينرجي، وبذلك تتجمع مرة أخرى مع الكاتب عمرو محمود ياسين، بعد أن نجحا معًا في مسلسل «ونحب تاني ليه».

وفضلت ياسمين أن تتكتم عن التفاصيل رغم بدء التحضير للعمل، ولم يستقر الصناع والمخرج على اسم المسلسل حتى الآن.

وكان الفنان أحمد العوضي، من أوائل الذين بادروا لتهنئتها، وعلق عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «هتدغدغي الدنيا يا وحش الكون إن شاء الله».

مسلسل أحمد العوضي

فيما أعلن الفنان أحمد العوضي عن خوضه السباق الرمضاني المقبل مسلسلاً جديداً من تأليف محمود حمدان، ليكون التعاون الثاني بينهما بعد نجاح مسلسل «حق عرب».

وأكد العوضي أن المسلسل يجمع بين الطابع الشعبي والصعيدي، وسيكون مفاجأة ضخمة للجمهور.

مسلسل سيد الناس

وبدأ الفنان عمرو سعد، تصوير مشاهده في أحدث أعماله مسلسل «سيد الناس»، استعداداً لعرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025، بعد تغيبه في الموسم الرمضاني 2024.

ويتعاون عمرو سعد في مسلسل سيد الناس مع شركة الصباح إخوان للإنتاج مع مجموعة قنوات MBC، والعمل من إخراج محمد سامي، ومن تأليف مهاب طارق.

مسلسل جودر 2

وكشف فريق عمل مسلسل «جودر» بطولة الفنان ياسر جلال، وإخراج إسلام خيري، عن تقديم جزء ثان من العمل، بعدما حقق نجاحًا كبيرا أثناء عرضه في النصف الثاني من رمضان 2024.

وتدور أحداث «جودر» المقتبسة من رواية ألف ليلة وليلة، عن الصياد المغامر جودر بن عمر المصري، الذي يجسد دوره الفنان ياسر جلال، وتسيطر على جودر قوة شريرة من طفولته تحاول استغلاله لفتح كهف الحكيم للحصول على الكنوز، بينما يقع جودر في العديد من الصراعات مع أشقائه.

مسلسل إش إش

ومن بين المسلسلات التي حجزت مقاعدها في السباق الرمضاني المقبل مسلسل «إش إش» للفنانة مي عمر، التي تنفرد بالبطولة المطلقة مرة أخرى، بعد تقديم مسلسل «نعمة الافوكاتو»، في موسم رمضان 2024.

وبدأ المخرج محمد سامي تصوير المشاهد الأولى من العمل ويشارك في بطولته إدوارد وماجد المصري ومحمد الشرنوبي وطارق النهري وسلوى عثمان وعدد من النجوم الشاب.

ومن المقرر أن تجسد مي عمر، خلال أحداث مسلسل «إش إش»، دور راقصة درجة ثالثة.

مسلسل العتاولة 2

ومن ضمن المسلسلات التي ستنافس في رمضان 2025، مسلسل العتاولة 2، فبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن الجزء الثاني من المسلسل، والذي يحمل العديد من الأحداث الجديدة والغريبة.

وكشف المخرج أحمد خالد موسى، عن وجود جزء ثاني لمسلسل العتاولة سيعرض في رمضان 2025، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك»: العتاولة 2 رمضان 2025 إن شاء الله أول جزء تانى في حياتي مع ألذ شركة وألذ منتج وألذ نجوم وكرو».

وأثار إعلان عرض العتاولة 2 في رنضان المقبل فضول البعض، خاصة أن هناك بطلين من أبطال المسلسل قد انتهى دورهما بوفاتهما خلال الأحداث، وهما الفنان باسم سمرة الذي يجسد شخصية «عيسى الوزان» والفنانة فريدة سيف النصر بشخصية «سترة العترة».

حقق مسلسل العتاولة نسبة مشاهدة عالية أثناء عرضه في الموسم الرمضاني السابق، وهو بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة.

مسلسل المداح 5

كما أعلن الفنان حمادة هلال عن جزء جديد من مسلسل المداح، والذي بدأ التحضير الفعلي له، ليعرض في شهر رمضان المقبل.

وبذلك يصل عدد أجزاء المسلسل إلى 5 متتالية. كما سيشارك في بطولته خالد سرحان وهادي خفاجة وفتحي عبد الوهاب وعدد آخر من النجوم الشباب.

أشغال شقة 2

وقرر أبطال مسلسل أشغال شقة استغلال النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، عندما عرض في رمضان الماضي. وبدأ فريق العمل في التحضير للجزء الثاني، وهو من بطولة هشام ماجد ومصطفى غريب ومحمد عبد العظيم وآخرين.

كامل العدد 3

أما مسلسل كامل العديد، فسوف يكون على المائدة الدرامية لرمضان المقبل، حيث بدأ أبطال العمل التحضير للجزء الثالث، بعدما نجح الجزءان السابقين أثناء عرضهما على الشاشات.