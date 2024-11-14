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الرياضة - 11:54 - التفاصيل الكاملة لاشتباكات مشجعي فرنسا وألتراس إسرائيليين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:54 - التفاصيل الكاملة لاشتباكات مشجعي فرنسا وألتراس إسرائيليين - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:54 - التفاصيل الكاملة لاشتباكات مشجعي فرنسا وألتراس إسرائيليين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:54 مساءً - وقعت اشتباكات بين مشجعين فرنسيين وألتراس إسرائيليون منذ قليل في مدرجات الاستاد الذي تقام فيه مباراة فرنسا وإسرائيل الجارية حاليا بدوري الأمم الأوروبية، وفقا للقاهرة الإخبارية.

سبب الاشتباكات

وكان ذلك بعد حدوث مظاهرات مناصرة للقضية الفلسطينية في شوارع باريس، التي تندد برفض العنف والجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني.

ووقعت الاشتباكات تبعا لارتداء الألتراس الإسرائيلي ملابس تحمل العلم الإسرائيلي فوق ملابسهم، وفقا لـ إعلام فرنسي.

يذكر أن الشرطة الفرنسية قررت منذ قليل منع رفع أي أعلام خلال مباراة منتخبي إسرائيل وفرنسا بخلاف علمي البلدين

رئيس الشاباك والرئيس الفرنسي يحضرون المباراة

ويحضر مباراة فرنسا وإسرائيل الجارية حاليا بدوري الأمم الأوروبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من المسؤولين، وفقا للقاهرة الإخبارية.

حضور رئيس الشاباك مباراة فرنسا وإسرائيل للإشراف على تأمين المشجعين الإسرائيليين والفرنسيين بمدرجات استاد فرنسا في المباراة الجارية حاليا بين فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

وأفادإعلام عبري عن مقربين من رئيس الشاباك في ملعب فرنسا: لن نستسلم لمعاداة السامية.

إجراءات أمنية مشددة لتأمين المباراة

وتم التأكيد من قبل مراسل قناة القاهرة الإخبارية على أن هناك إجراءات أمنية مشددة غير مسبوقة لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

وقال، إنه تم نشر 4000 شرطي و 1500 فرد أمن وعدد من الطائرات المروحية لتأمين مباراة فرنسا وإسرائيل بدوري الأمم الأوروبية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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