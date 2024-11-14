الرياضة - 11:05 - مصادر إعلامية: غارة إسرائيلية قرب اجتماع مستشار خامنئي بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:05 مساءً - ذكرت مواقع إخبارية إيرانية، اليوم الخميس، أن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً استهدف مبنى قريب من مكان اجتماع علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، مع مسؤولين سوريين في دمشق.

وأفاد موقع «جماران» أن لاريجاني «بخير وصحة تامة». ولفت الموقع إلى أن3 صواريخ أصابت مبنى قريب من مكان اجتماع لاريجاني مع رئيس مجلس الأمن الوطني السوري.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن الغارتين اللتين ضربتا دمشق استهدفتا مقرات لحركة الجهاد الإسلامي، ولم تكونا تهدفان لتنفيذ عملية اغتيال.

يأتي هذا بالتزامن مع معلومات أوردتها مصادر إعلامية إيرانية أفادت بأن 3 صواريخ أصابت مبنى بالقرب من مكان اجتماع مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني، مع رئيس مجلس الأمن القومي السوري.. حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم، الخميس.

وأضافت أن مستشار المرشد الإيراني بصحة جيدة ولم يصب جراء الغارة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية وسورية رسمية أعلنت، أن لاريجاني وصل دمشق في زيارة من المقرر أن يلتقي فيها الرئيس السوري بشار الأسد.