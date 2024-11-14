الرياضة - 10:49 - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات أمم إفريقيا والمعلق - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر.. يلاقي منتخب الفراعنة نظيره كاب فيردي في واحدة من أهم اللقاءات المميزة في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025.

ويخوض منتخب مصر المباراة القادمة أمام نظيره الرأس الأخضر خارج الديار مساء غد الجمعة، الموافق 15 من شهر نوفمبر الجاري، بالجولة الخامسة من التصفيات، ثم يختتم المنتخب الوطني مشوار التصفيات عندما يستضيف نظيره بوتسوانا يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري.

قائمة منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي

وجاءت قائمة منتخب مصر على النحو التالي

في حراس المرمى: محمد الشناوي - المهدي سليمان - محمد عواد - مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - أحمد عيد - محمد أحمد ربيعة - محمد حمدي - عمر كمال عبد الواحد.

في خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - حمدي فتحي - محمد شحاتة - محمود صابر - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - مصطفى فتحي - طاهر محمد طاهر - محمود عبد الحفيظ زلاكا - إبراهيم عادل.

في خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

وضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، وذلك عقب تحقيق العلامة الكاملة بقيادة العميد حسام حسن، حيث حقق الفراعنة الفوز في الـ4 مباريات التي خاضها في تصفيات كأس الأمم حتى الآن، بتسجيل 10 أهداف وبشباك نظيفة حتى الآن، ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه منتخب بوتسوانا.

وافتتح منتخبنا الوطني مشوار التصفيات بقيادة العميد حسام حسان، بفوز كبير على حساب الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة، ثم تكرار الفوز على بوتسوانا خارج الديار برباعية نظيفة، قبل الفوز على موريتانيا بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة، ثم الفوز على المرابطون بهدف عالمي من إبراهيم عادل خارج الديار، ليضمن «الفراعنة» بطاقة التأهل بشكل رسمي إلى كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات كأس إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة الموافق 15 نوفمبر 2024.

وتبدأ مباراة مصر والرأس الأخضر في تصفيات إفريقيا مع حلول الساعة الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية نقلها لأحداث مباراة مصر والرأس الأخضر مساء غد الجمعة، عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق علي محمد علي.