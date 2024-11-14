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منتخب جنوب السودان يفوز على الكونغو 3-2 في تصفيات أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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منتخب جنوب السودان يفوز على الكونغو 3-2 في تصفيات أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

منتخب جنوب السودان يفوز على الكونغو 3-2 في تصفيات أمم أفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 06:20 مساءً - فاز منتخب جنوب السودان على ضيفه منتخب الكونغو برازافيل، بنتيجة 3-2، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025.

ورفع منتخب جنوب السودان رصيده إلى 3 نقاط، لكنه يتذيل ترتيب المجموعة 11، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب الكونغو برازفيل صاحب المركز الثالث.

ويتصدر منتخب أوغندا، جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن جنوب أفريقيا في المركز الثاني، ويلتقيان غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة ذاتها.

أهداف مباراة جنوب السودان والكونغو برازافيل وحالة الطرد

تقدم منتخب الكونغو برازافيل عن طريق كريستوفر إيباي في الدقيقة 26، وبعد 5 دقائق سجل منتخب جنوب السودان، هدف التعادل عن طريق إيبون واجو.

وفي الدقيقة 35، عاد إيباي ليسجل الهدف الثاني لمنتخب الكونغو برازافيل، فيما أدرك واجو التعادل للمنتخب المضيف مجددا في الدقيقة (45+2).

وفي الدقيقة 84، سجل إيلي كريستوفر، الهدف الثالث لمنتخب جنوب السودان.

وشهدت المباراة، تعرض بريان باسي لاعب منتخب الكونغو برازافيل للطرد في الدقيقة 78.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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