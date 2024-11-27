أفشة عن القاضية ممكن: هقول لإبني والدك سجل أهم هدف في التاريخ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:09 مساءً - تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس مباراة نهائي القرن أمام الزمالك، والتي نجح خلالها الأحمر في تحقيق الفوز وحصد اللقب الإفريقي التاسع في تاريخه.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020 بنتيجة 2-1، حيث سجل ثنائي الأحمر حينها عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

وقال أفشة خلال تصريحات للمركز الإعلامي بالنادي الأهلي: "خلال الشوط الثاني كانت هناك لحظة صادمة لنا وهي لحظة ارتطام كرة حسين الشحات بالقائم، ولكن بعدها سقط أحد اللاعبين علي الأرض واستغل السولية هذه الفرصة ليطالبنا ببذل جهدًا أكبر حتى نفوز”.

وأضاف: “عندما جاءت كرة نادي الزمالك في القائم قولنا ربنا معانا.. ولحد الحمد لله ما سجلنا الهدف الثاني، ووقت تسجيل هذا الهدف كنا نعاني من التوتر بسبب مرور الوقت وكرة الشحات الضائعة”.

وأكمل: "قبل تسجيل الهدف كانت الكرة مع معلول وكنت أقترب من وسط ملعب الخصم حتى أتمكن من اللعب مع زملائي، وعندما لعب السولية التمريرة الطويلة، توقعت الكرة الثانية، لأن متابعة الكرة الثانية من أهم الأشياء في الكرة".

ونوه: "عندما عادت الكرة اتخذت القرار بشكل سريع وسبقت لاعب الزمالك، لان القرار في مثل هذه الكرات لحظة، إما أن تتصرف بشكل سليم أو تتخذ قرار خاطئ، وكان قراري الاستلام ثم التصويب".

وزاد: "عندما سجلت الهدف لم أفكر في أي شي، وفضلت أجري لاني أريد أن احتفل وأفعل كل شئ في هذه اللحظة، وسعدت عقب تسجيلي الهدف وكلما مر الوقت تزداد سعادتي به".

واستطرد: "بعد إنتهاء اللقاء عدت إلي بلدي، وفؤجت باستقبال الجماهير، ليحملوني حتي وصلت للمنزل، تلك الفرحة تحدث مرة واحدة في العمر، وهذا الهدف هو الأهم في حياتي وصاحب أجمل ذكرى".

وأكمل: “عقب تسجيلي الهدف مباشرة أردنا أن ينهي الحكم المباراة، وعندما تم استبدالي لم أتمكم من الجلوس علي مقاعد البدلاء حتي صافرة النهاية”.

وأضاف: "أملك طموح وإصرار كبير، وهذا الهدف الغالي منحي الثقة، ومثل هذا الأهداف قد تحول مسارك الكروي، ولدي الرغبة والأحلام لتحقيق كل شئ مع الأهلي ولم أحقق شيئًا بعد، وسأظل أسعي لتقديم كل ما املك حتى اعتزالي".

وقال: “عندما صرحت بأن جيل أبو تريكة وبركات راجع لم أقصد بها التقليل من أحد أو أي شيئ سوا تحفيز هذا الجيل، اننا حققنا بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب 7 سنوات، كما أنها فتحت لنا أبوابًا كثيرة، مثل كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقي، وبالفعل في الموسم التالي حققنا دوري أبطال إفريقيا مرة أخري”.

وأكمل: "حققت 18 لقب مع النادي الأهلي وبعض لاعبي الجيل الحالي حصدوا بطولات أكثر مع القلعة الحمراء، وهذا الجيل حقق إنجازات كثيرة".

وأوضح: “سأقول لإبني إن والدك سجل أهم هدف في التاريخ، وهذا كلام أساطير النادي الأّهلي، مثلما قال كابتن الخطيب وكابتن أبو تريكة، هذا الكلام يسعدني للغاية، وليس لدي تشأوم في أي مباراة لانني متفائل دائما، ونمتلك جيل جيد للغاية ولدينا في كل مركز لاعبين مميزين".

واختتم: "جملة أهو أهو صاحب القاضية أهو تسعدني، وانتظر النزول للملعب لكي أسمع هتاف الجماهير لي وهو أمر يسعدني كثيرا، وأمنية حياتي كانت أنني أسجل هدف القاضية واستاد القاهرة مليئ بجماهير الأهلي، وعندما انتهت المباراة لم أصعد للاتوبيس، لكن ذهب مع صديقي في السيارة، وصعدت للجماهير من سقف السيارة على كوبري أكتوبر لكي احتفل معهم".

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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