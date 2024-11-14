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الرياضة - 05:50 - عاجل| تجديد حبس الطبيبة «وسام شعيب» 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:50 - عاجل| تجديد حبس الطبيبة «وسام شعيب» 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:50 - عاجل| تجديد حبس الطبيبة «وسام شعيب» 15 يوما بتهمة تكدير الأمن والسلم العام - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:50 مساءً - قرر قاضي المعارضات بمحكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، تجديد حبس الطبيبة وسام شعيب 15 يومًا على خلفية الاتهامات الموجهة إليها على خلفية نشرها مقطع فيديو مثير للجدل، زعمت فيه انتشار حمل الفتيات سفاحا.

وقال هيثم عبد العزيز محامي الطبيبة وسام شعيب، إن النيابة وجهت لموكلته "وسام شعيب" اتهامات منها، تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام ألفاظ سيئة.

وأثارت وسام شعيب، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بثها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، تحدثت فيه عن تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي، بالإضافة إلى حالات بنات قاصر حملت سفاحًا «حسب وصفها»، وأصبحت وسام شعيب أمام مرمى الانتقاد بسبب تصريحاتها، وواجت اتهامات عديدة، أبرزها إفشاء أسرار المرضى، والتحدث بألفاظ نابية خادشة للحياء على مرأى ومسمع الجميع.

وأعلنت نقابة الأطباء في بيان، إحالة الطبيبة وسام شعيب للتحقيق بعد تلقيها مجموعة من الشكاوى بحقها، مؤكدة استنكارها لمثل هذه الأفعال، والتي وصفتها بالفردية التي تسيء للمرضى ولمهنة الطب نفسها.

وأشارت نقابة الأطباء إلى أن «الحديث بألفاظ لا تليق من قبل الأطباء ما يمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري».

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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