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القوات المسلحة تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تشارك في الملتقى والمعرض الدولي للصناعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - شاركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجناح لعرض المنتجات الخاصة بمصانع وورش الهيئة في الملتقى والمعرض الدولى السنوي للصناعة والذي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في إطار دعم القوات المسلحة للصناعة الوطنية ومشاركتها في كافة الفعاليات التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة.

 

 القوات المسلحة ومشاركتها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة

وخلال افتتاح المعرض، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض تفصيلي من اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تناول مكونات المعرض وما يتضمنه من منتجات الهيئة وإداراتها المختلفة، وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور القوات المسلحة ومشاركتها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها بكافة ربوع الدولة وفقًا لأعلى معايير الجودة وفي جداول زمنية قياسية لدعم خطة التنمية الشاملة للدولة في مختلف القطاعات، وكذا عملية توطين الصناعات المحلية لتقليل الاستيراد وتوفير فرص عمل للشباب ودعم الصناعات الوطنية بكافة المجالات.

 الشركات الصناعية المحلية والدولية

وقد حرصت الوفود المشاركة ورؤساء الشركات الصناعية المحلية والدولية على تفقد الجناح الخاص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشيدين بما شاهدوه من منتجات ومعدات تضاهي المنتجات العالمية فى مختلف التخصصات الصناعية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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