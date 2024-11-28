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القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوى الثالث لمعامل البحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

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القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوى الثالث لمعامل البحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمي السنوى الثالث لمعامل البحوث الطبية وبنك الدم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 07:29 مساءً - نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الثالث لمعامل القوات المسلحة للبحوث الطبية وبنك الدم والذى يأتى، فى إطار الحرص على التطوير والتحديث في مجال الخدمات الطبية ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية، للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية متميزة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر اللواء طبيب مصطفى النقيب مدير معامل القوات المسلحة
للبحوث الطبية وبنك الدم رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات المختلفة بما يعكس حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمعايير الطب المعملى لمواكبة كل ما هو جديد
فى ذلك المجال.

مختلف المجالات الطبية

وألقى اللواء طبيب عيد الطويل مساعد وزير الدفاع كلمة أكد فيها حرص القوات المسلحة على تنظيم العديد من المؤتمرات فى مختلف المجالات الطبية والتى لها أكبر الأثر فى تطوير أداء وقدرات الكوادر الطبية وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم والمعرفة لدعم المنظومة الطبية.

وأشار إلى الجهود المستمرة لخدمة المجتمع بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات الطبية والبحثية بما يعظم الإستفادة من الإمكانات المتاحة لتقديم خدمة صحية أفضل للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات وورش العمل التدريبية بمشاركة عدد من الأطباء المصريين والأجانب ونخبة من الخبراء الدوليين ومستشارى وأساتذة المعامل وبنوك الدم بالقوات المسلحة ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية.

مجال التحاليل الطبية

وعلى هامش فعاليات المؤتمر تم تنفيذ معرضًا لعرض أحدث الأجهزة والتقنيات فى مجال التحاليل الطبية لأكثر من 30 شركة مصرية وعالمية.

وفى سياق متصل إستضاف مستشفى العيون التخصصى بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة
إنعقاد الإختبارات النهائية لزمالة الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن، والتى تقدم خلالها عدد من أطباء العيون من جمهورية مصر العربية وكلًا من تركيا والكويت والأردن ومالطا والسعودية والإمارات والمملكة المتحدة.

وذلك فى ضوء التعاون المشترك مع كبرى المؤسسات والمراكز العلمية الدولية لتنظيم الإختبارات المؤهلة لنيل الدرجات العلمية المختلفة، وجدير بالذكر أن هذه الإختبارات تعقد بصفة دورية سنويًا مما يعكس ثقة وتقدير الكلية الملكية لجراحى العيون بلندن فى القدرات التنظيمية والمستوى العلمى الرفيع للكوادر الطبية بمستشفى العيون التخصصى للقوات المسلحة.

المنظومة الطبية والمساهمة في الإعداد

يأتى ذلك فى إطار إهتمام القوات المسلحة بدعم المنظومة الطبية والمساهمة فى الإعداد والتأهيل للكوادر الطبية المصرية لمواكبة التطور العالمى المتلاحق فى مختلف التخصصات الطبية.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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