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الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:42 - خاص | ننشر أسماء ضحايا حادث طريق المطرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:42 مساءً - حصلت كلمتك على أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق المطرية بورسعيد، الذي نتج عنه حتى الآن، مصرع 8 أشخاص و إصابة نحو 13 آخرين إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على الطريق.

وارتفع عدد المصابين إلى 13 حالة إصابة حتى الآن، وجاء أسمائهم كالتالي:

(مها رمضان الحسيني ـ 35 سنة ـ رضا إبراهيم الشاعر 30 سنة عبد الرحمن الدهراوي 18 سنة محمود السيد سرحان 18 سنة ـ رضا محمد مرزوق 40 سنة مريم سليمان الديب 18 سنه أميرة محمد الداودي 30 سنه عطيات محمد الفقي 40 سنة عزيزه محمد محمد35 سنة محمد السيد السيد وهبة شيماء السيد سرحان ـ 19 سنة)

شهد طريق المطرية بورسعيد، حادثا مروعا، نتج عنه مصرع وإصابة 15 مواطنا، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل ثقيل على الطريق.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد، تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل ثقيل بطريق المطرية - بورسعيد، ووجود جثث ومصابين.

على الفور هرعت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى 30 يونيو لتلقي العلاج اللازم، فيما أودعت الجثث داخل ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بالدفن.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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