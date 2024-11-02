الرياضة - 05:22 - مصدر أمني: حـماس تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الاحتلال لإطلاق النار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 2 نوفمبر 2024 05:22 مساءً - أكد مصدر أمنن مسئول، اليوم السبت، أن حركة المقاومة الإسلامية حـماس، تتمسك بعدم تجزئة المفاوضات خوفا من تسليم الأسرى ثم عودة الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق النار، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأفاد المصدر الأمني المسئول بانطلاق اجتماعات حركتي، التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، والمقاومة الإسلامية «حـماس» بالقاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.

كما أكد أن الاجتماعات شأن فلسطيني خالص، مشيرا إلى أن الجهود المصرية هدفها توحيد الصف الفلسطيني والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف المصدر أن حركتي فتح وحـ.ـماس أبدتا مزيدا من المرونة والإيجابية تجاه إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة شؤون قطاع غزة.

عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي مستمرا في عدوانه على قطاع غزة حتى اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، الذي يوافق اليوم الـ393 منذ بداية عدوانه، الذي بدأ في 7 أكتوبر 2023، بعدما أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية، شارة البداية لمعركة طوفان الأقصى.

وارتفع عدد شهداء غزة جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 43314 شهيدا، حسبما أعلنت الصحة الفلسطينية، وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى و102019 مصابا.